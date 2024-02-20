قصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية يستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حي الزيتون شرق مدينة غزة، بشكل مكثف، استهدفت مربعين سكنيين.

وفي وقت سابق، لقي 15 فلسطينيا مصرعهم ، مطلع الأسبوع الجاري، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".

وأفادت "وفا" بمقتل 13 شخصا بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل سيدة وطفلتها وإصابة آخرين، جراء قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي في جنوب شرق خان يونس.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت الماضي عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل طفلين، مساء السبت، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في شرق مدينة رفح.

وحسبما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، فإن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.