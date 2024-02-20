غارتان إسرائيليتان على بلدة حولا ومحيط بليدا جنوبي لبنان

نفذ طيران الاحتلال الصهيوني غارتان في جنوب لبنان على بلدة حولا ومحيط بليدا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



كما نفذ الطيران المسير الاسرائيلي امس غارتان في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية، فيما شوهدت اعمدة الدخان تغطي سماء المنطقة.



هرعت سيارات وفرق الاسعاف الى مكان الغارتين وقد تردد دويهما في ارجاء مدينة صيدا ومخيماتها، ما اثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، بعدما تخطت الضربات الاسرائيلية مؤخرا الحدود الجنوبية.

وأفيد بأن الغاراتين استهدفتا مستودعا يستخدم لصناعة الاطارات والمولدات ومحيط معمل لصناعة رخام الحجر (البلاط)، ما ادى الى اشتعال النيران في الموقعين ودمار كبير.

وأفادت معلومات ان شركة المولدات "إنفينيت باور" كانت المستهدفة في غارة الغازية وصاحبها ينفي وجود أي مخازن أسلحة ويقول إن المكاتب والمولدات احترقت.

