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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم عضويته بها

آيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو ويشكك في مزاعم انتصارات جيش الاحتلال

آيزنكوت
آيزنكوت

هاجم عضو كابينت الحرب الصهيوني "غادي آيزنكوت" قيادة حكومة الاحتلال مشككا في أي نصر حققه الاحتلال، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

ذكر آيزنكوت "أنصح باعادة النظر في مصطلح تحقيق النصر المطلق بقطاع غزة فمن الجيد النظر بجدية في المصطلح واستيضاح إمكانية تحقيقه من الناحية العملياتية في قطاع غزة"، وفق ما أوردت وكالة صفا.

تابع آيزنكوت في رسالة للمجلس: "ثمة صعوبة في تحقيق أهداف الحرب التي تعثرت ومن الناحية العملية لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة منذ 3 أشهر".

أردف بأن الحرب  تجري وفق إنجازات تكتيكية دون تحركات تحقق إنجازات استراتيجية.

غادي آيزنكوت

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