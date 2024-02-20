عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في مدن أمريكية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات أمريكا لدعم
مظاهرات أمريكا لدعم فلسطين

أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، لفترة وجيزة مدخل طريق أوكتافيا المؤدي إلى الطريق السريع الأمريكي رقم 101 في سان فرانسيسكو ، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية.

نشرت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا حول المسيرة الاحتجاجية ، ونصحت الناس بتجنب منطقة الطريق السريع المركزي بسبب مظاهرة مدنية.


بدأت المسيرة الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين بمسيرة حاشدة في سيفيك سنتر بلازا وخطط لها المركز العربي للموارد والتنظيم.


كما حدثت مظاهرة في مدينة نيو أورلينز الأمريكية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

إدارة الطوارئ إطلاق النار في غزة احتجاج التواصل الاجتماعي المؤيدة لفلسطين المتظاهرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

موضوعات متعلقة

حماس تعلق على بيان أممي حول إعدام الاحتلال لفلسطينيات

وزير الأمن الصهيوني: لا داعي لإرسال رئيس الموساد للاستجداء في عواصم العالم

آيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو ويشكك في مزاعم انتصارات جيش الاحتلال

تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام

تقارير عن إصابة سفينة تجارية على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي

الكنيست يفشل في إقالة نائب أيد شكوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بـ«العدل الدولية»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة "بنية تحتية" لحزب الله في قرية "مروحين"

الجيش الصهيوني يبدأ التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: إحالة 1184 موظفا للنيابات المختصة وإثابة المتميزين

6 أنواع من الفرعوني إلى السنوي.. رحلة عبر ألحان الكنيسة الأرثوذكسية

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ