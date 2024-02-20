مظاهرات في مدن أمريكية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة

أغلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، لفترة وجيزة مدخل طريق أوكتافيا المؤدي إلى الطريق السريع الأمريكي رقم 101 في سان فرانسيسكو ، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية.

نشرت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا حول المسيرة الاحتجاجية ، ونصحت الناس بتجنب منطقة الطريق السريع المركزي بسبب مظاهرة مدنية.



بدأت المسيرة الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين بمسيرة حاشدة في سيفيك سنتر بلازا وخطط لها المركز العربي للموارد والتنظيم.



كما حدثت مظاهرة في مدينة نيو أورلينز الأمريكية دعماً لفلسطين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.