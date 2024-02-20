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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة  في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى يوم الخميس 29 من نفس الشهر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين يومي الأحد والاثنين 3,4  مارس، ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الخميس 7 مارس. 

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  على أن يتم توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، على أن يتم رفعها علي جروبات الواتس آب الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حده.

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤ وبناء على تعليمات  رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الاحلال والتجديد داخل اللجان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط اختيار الأعضاء الجدد للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024:- 

- مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% علي الأقل من العاملين باللجنة من الأقدم إلى الأحدث لكل فئة من الفئات التالية:

- الأعضاء غير الملتزمين بنظام وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل، وكذلك الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون هذه الأخطاء مثبته بمحاضر فعلية ثم تحريرها.

- الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاوناً مع الزملاء ورؤساء العمل وذلك بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة، وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق فى ضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم، وتوقيعهم بالعلم أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم .

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2023 ، وكذلك أسماء المستبعدين، وكشف بأسماء الأعضاء الجدد لهذا العام 2024 مختوم بخاتم اللجنة.

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