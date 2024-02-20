"الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية".. ندوة بصيدلة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية، في إطار سلسلة من ندوات أسبوعية تقيمها كلية الصيدلة خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية ، والدكتورة ريم الكباريتي مدير ادارة الخريجين بالجامعة.

وتحت إشراف الدكتورة مها نصر استاذ بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدولية و التعاون الأكاديميى بكلية الصيدلة.



حاضر بالندوة الدكتور فتحي الازهري - مدير تسجيل المستحضرات بإحدى الشركات الدولية، و خريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2014 والحاصل علي ماجستير إدارة الأعمال من فرنسا.

تضمنت الندوة تعريف التشريعات الصيدلية ومراحل تسجيل الدواء المختلفة، متطلبات التسجيل في مصر والدول العربية وإنجلترا والإتحاد الأوروبي، والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية، ومميزات العمل في هذا المجال.

كما أسدى نصائح لطلبة الكلية عن كيفية التأهيل للدخول في هذا المجال بعد التخرج وكيفية الالتحاق به، والفرص التي تتاح للخريج في سوق العمل،

تم عرض المحاضرة بقاعة المناقشات الرئيسية و ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية.