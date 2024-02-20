الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تتطلع إلى المشاركة في جميع النقاشات الدولية التي تعالج مستقبل التنمية في العالم، إذ كانت ولا تزال بيتاً رحْباً للتشاور ومنبراً يعبّر عن صوت العرب في مختلف القضايا العالمية.

وقال أبو الغيط إنه في هذا الصدد وفي إطار التحضير لقمة المستقبل التي ستعقد في نيويورك في شهر سبتمبر القادم، بادرت بتنظيم جلسة حوارية ضمن هذه الاحتفالية لاستعراض بعض الرؤى والأفكار، تمهيداً لبلورة موقف عربي يساعد على إسماع صوت المنطقة في تلك القمة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة أطلقت مبادرة الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2024، السنة الماضية بالتعاون مع عدد من الجهات العربية الفاعلة لنشر مفاهيم الاستدامة والترويج لها عربياً، ولاستعراض المبادرات الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

واوضح أن احتفالية هذا العلم تشهد تكريم عدد من الشخصيات والمنظمات العربية، وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القباج احتفاءً بجهودها المقدرة لتحقيق التنمية في جمهورية مصر العربية، وكذلك تقديراً لدورها الفاعل في إثراء أجندة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن الشئون الاجتماعية بصفتها رئيسة الدورة (43) للمجلس، وخص بالذكر مبادرتها الأخيرة لوضع آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وهي الآلية التي وافق المجلس على رفعها للقمة العربية القادمة في مملكة البحرين للنظر في اعتمادها.

