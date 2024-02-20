عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة.

txt

"الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية".. ندوة بصيدلة عين شمس

txt

شاهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان أن مجالات المسابقة متنوعة منها مجال الفنون التشكيلية وتتمثل فى  الرسم الملون، الاشغال الفنية، الجرافيك، النحت، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص.

ومسابقة الموسيقى والغناء، وتتمثل مجالاتها فى الغناء الفردي شرقي - غربي، العزف الفردي " وترى- ايقاعي- نفخ - ذات ألواح مفاتيح"، التأليف الموسيقي، والتلحين والتوزيع، الموسيقى الالكترونية، الراب، البيت بوكس.

ويوجد مجال المسرح، ويكون التسابق فى المونو دراما، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

ومجال المسابقات الثقافية وتتمثل فى الشعر (فصحى-عامي)، الإنشاد الديني، بجانب مجال الفنون الأسرية ويتمثل فى تنفيذ الملابس ومكملاتها، الجلود، التشكيل على المانيكان، التطريز اليدوى، إعادة التدوير بالأقمشة والملابس، وتصميم الأزياء.

وحث رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب والطالبات الموهوبين بالمشاركة فى مسابقة انت النجم الموسم الثاني، مؤكدا على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

ويشرف على فعاليات المسابقة الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان الموسم الثاني لمسابقة انت النجم مسابقة انت النجم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة عين شمس يشاركون بمهرجان إبداع 2024

انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري

ختام الملتقى التدريبى لإعداد الكوادر الإعلامية بجامعة عين شمس

"جينات الموهوبين".. تفاصيل فعاليات المهرجان العلمي والرياضي الأول بجامعة الريادة

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص

جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد

ليلة النصف من شعبان.. جبر الله فيها خاطر سيدنا النبي

كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لاحتواء أزمة تهديدات نتنياهو باجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ