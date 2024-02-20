انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم في جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة أنت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة.

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان أن مجالات المسابقة متنوعة منها مجال الفنون التشكيلية وتتمثل فى الرسم الملون، الاشغال الفنية، الجرافيك، النحت، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص.

ومسابقة الموسيقى والغناء، وتتمثل مجالاتها فى الغناء الفردي شرقي - غربي، العزف الفردي " وترى- ايقاعي- نفخ - ذات ألواح مفاتيح"، التأليف الموسيقي، والتلحين والتوزيع، الموسيقى الالكترونية، الراب، البيت بوكس.

ويوجد مجال المسرح، ويكون التسابق فى المونو دراما، الاستاند اب كوميدي، البانتومايم.

ومجال المسابقات الثقافية وتتمثل فى الشعر (فصحى-عامي)، الإنشاد الديني، بجانب مجال الفنون الأسرية ويتمثل فى تنفيذ الملابس ومكملاتها، الجلود، التشكيل على المانيكان، التطريز اليدوى، إعادة التدوير بالأقمشة والملابس، وتصميم الأزياء.



وحث رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب والطالبات الموهوبين بالمشاركة فى مسابقة انت النجم الموسم الثاني، مؤكدا على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

ويشرف على فعاليات المسابقة الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.