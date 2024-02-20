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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رحمي : الرصف في زفتى غير ملامحها ونجني ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في زفتى

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت فى جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تعد أكبر مشروع قومى اجتماعى يهدف إلى إحداث تغيير جوهرى فى مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى.

 

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وبدأت الجولة بمتابعته أعمال الجسر الترابي بطول 10 أمتار بالمرحلة الثانية من طريق طنطا - السنطة – زفتى الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول 10 كيلومترات وعرض 11.25 متر.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى.

وأكد أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق نهطاي حنون وطريق مصرف العطف.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بطريق زفتى المحلة من حانوت حتى العزيزية بنسبة تنفيذ بلغت 23%.

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق شبراملس كفر ششتا بنسبة تنفيذ 5%. 

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بقرية نهطاي.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

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