محافظ الغربية يوجه بتوافر السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان

وجَّه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الاثنين، بضرورة توافر جميع السلع الاستراتيجية بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة "معًا ضد الغلاء" خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال قيام محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة على منافذ "معًا ضد الغلاء" بحي أول وثانٍ طنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

حرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منافذ "معًا ضد الغلاء" والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير جميع احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.