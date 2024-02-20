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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة دمياط تشارك في اللقاء التعريفي بجمعية زمالة الكيمياء المصرية

جامعة دمياط
جامعة دمياط

حضر اليوم ، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اللقاء التعريفي بجمعية زمالة الكيمياء المصرية عضو اتحاد الكيميائيين العرب بكلية العلوم من أجل تبادل الآراء حول الأنشطة الخاصة بالكيميائيين وبحث سبل التعاون بين الجهتين فيما تقدمه الجمعية من أنشطة ومؤتمرات وملتقيات علمية ودورات تدريبية على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن جمعية زمالة الكيمياء المصرية تضم عدد كبير من أساتذة الكيمياء والإستشاريين والخبراء بفروع الكيمياء المختلفة.  

في بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية وخلال كلمته أكد أن الجامعة تفتح أبوابها للقامات العلمية وتقديره لأهمية علم الكيمياء في جميع نواحي الحياة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد أبو دبارة عميد كلية العلوم و الدكتورة أمنية البطراوي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ممدوح صوفان أستاذ الكيمياء المتفرغ ورئيس الجامعة الأسبق ووفد من جمعية زمالة الكيمياء المصرية على رأسه الدكتور علاء الدين أحمد عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقدم الدكتور أحمد السيد قشطة عضو الجمعية شرحاً تعريفياً بأهداف ورسالة ورؤية الجمعية ومن أهم أهدافها  الربط بين الأستاذ الأكاديمي بالجامعة مع الخبراء والإستشاريين من أصحاب المصانع والشركات لتحقيق الإستفادة المرجوه والتكامل بين منتسبي علم الكيمياء على مستوى الجمهورية في الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية وأرباب الشركات والمصانع وكل العاملين في الصناعات الكيمياوية.

وشملت توصيات اللقاء عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة وجمعية زمالة الكيمياء المصرية يهدف لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والبيئة.

وعلى هامش زيارة  الدكتور حمدان ربيع المتولي بكلية العلوم حضر  جانباً من الندوة التحفيزية للشباب لتوعيتهم بأخطار التعاطي والإدمان المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور محمد شافعي المشرف على البرامج الوقائية .

 

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