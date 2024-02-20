كتائب المجاهدين تعلن عن خوضها معارك ضارية مع جنود الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب المجاهدين في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن خوضها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم شرق مدينة غزة، لافته إلى أنها حققت إصابات مؤكدة.

من جانبها أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم أيضا، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها رصدت عددا من طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي حضرت لنقل القتلى والإصابات من الجنود الإسرائيليين جراء الاشتباكات.