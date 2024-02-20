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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قرار عاجل بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. وكليات توفر فرص عمل للخريجين بسهولة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 


بأعلى رواتب.. كليات توفر فرص عمل للخريجين بسهولة


أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وظائف المستقبل تتسم بعدة خصائص جميعها في الكليات التي تم استحداثها والتي تواكب السوق المحلي والعالمي موضحا أن المستقبل لكليات العلوم التطبيقية وليس التخصصات الإنسانية.


 

 


قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024


 

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة  في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى يوم الخميس 29 من نفس الشهر.


التعليم العالي: نستقبل وفد اليونسكو لنقل التجربة المصرية الرائدة في بنك المعرفة


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على الدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار.


 

 

رضا حجازي: الاتاحة وعدم التمييز على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة


شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، والذي يقام بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة، بوزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 فبراير الجاري.

 

 


تخصيص 2 مليون و700 ألف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة بجامعة سوهاج


أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تخصيص مبلغ 2 مليون و700 الف جنيه لتجهيز معامل كلية الصيدلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تجهيز الكليات العلمية بأحدث الأجهزة والتقنيات طبقًا للمواصفات العالمية، وتأهيل الكوادر الطلابية لسوق العمل، ودعمهم لتطبيق الدراسة النظرية عمليًا؛ مما يساعدهم على فهم وتطبيق المفاهيم الأساسية في المجالات التي يدرسونها

 

 

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قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

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