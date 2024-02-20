الأمم المتحدة تتوقف عن تسليم المساعدات الإنسانية في شمال غزة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الأمم المتحدة علقت تسليم المساعدات الإنسانية الغذائية للأهالي والنازحين في شمال قطاع غزة بسبب العنف والقصف الإسرائيلي المستمر في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إنَّه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، مضيفًا أنَّ المساعدات الإنسانية تجد صعوبات في الوصول إلى الشمال، وأن 20 ألف طفل معرضون للأمراض والأوبئة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف متحدث اليونيسف: «نعمل على توفير المياه النظيفة والأدوية والتطعيمات للأطفال في قطاع غزة، ويجب السماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات اللازمة للقطاع، ورفع القيود عليها».

وتابع: «يجب السماح للمنظمات الإغاثية بالوصول إلى أماكن الجرحى في قطاع غزة حتى يمكن علاجهم، و325 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد في قطاع غزة».