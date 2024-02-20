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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 30 شابا من الزقازيق وبلبيس على تطوير صناعتي الفخار والكليم اليدوي

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير البرنامج التدريبي"، لتدريب (15) شابا وفتاة من مركز بلبيس للتدريب على رفع جودة وتطوير صناعة الكليم وذلك بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس.

يأتي ذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف وحنان فتوح مدير إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة وزينب شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية ومتخصصة في تدريب وصناعة الكليم.

كما أكد محافظ الشرقية ،أن المحافظة قامت بتدريب منتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية ، وتنظيم معارض مجانية لهم بالمنطقة الأثرية بتل بسطا والمتحف القومى للحضارة المصرية ونادى الصيد ومعرض القاهرة الدولى ومعرض الحرف اليدوية بأسوان ، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الشرقية

ونوه بأنه تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأشار  إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل التحديات الإقتصادية ،  لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية.

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ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر من منتصف شهر يناير الماضى حتى منتصف شهر ابريل القادم.

ويستهدف البرنامج تدريب (15 متدربا) على تطوير صناعة الفخار  في ورش تصنيع الفخار بقريتى المشهدى وكفر محمد جاويش ، فضلاً على تدريب (15) متدربا على تطوير صناعة الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس ،  من سن 18 سنة  ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم.

وأكدت أنه سيتم منح كل متدرب حافزاً مادى خلال فترة التدريب ، كما سيتم توفير الخامات مجاناً ، بالإضافة الى اختيار افضل المعروضات لعرضها بالمعارض التي توفرها المحافظة لعارضى مبادرة أيادى مصر.

البرنامج التدريبي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الصناعات الحرفية القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة برنامج التدريبي رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة الجمعية

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