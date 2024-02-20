بيطري الشرقية يضبط طن أسماك مدخنة مخالفة

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن)، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال مدير مديرية الطب البيطري إن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالف وضبط طن و25 كجم أسماك مدخنة (رنجة ) مخالفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من جميع الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.