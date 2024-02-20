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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل أمام الإسماعيلي

الزمالك
الزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما امس، في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في دوري Nile

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 12 في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع نادي أبو سليم الليبي في المباراة التي تجمعهما بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الـ25 من شهر فبراير على ملعب فريق أبو سليم الليبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

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