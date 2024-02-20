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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم المؤتمر السنوي للبحث والإبداع

الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية

أعلنت الجامعة الامريكية بالقاهرة عن المؤتمر  السنوي للبحث والإبداع الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة  في الفترة من الأحد 25 إلى 29 فبراير 2024 بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. و تقام الفعالية الافتتاحية يوم الأحد 25 فبراير الساعة 4 مساء بقاعة معتز الألفي حيث تلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية الدكتورة سارة حلاوة، الباحثة ومديرة وحدة المعلوماتية الحيوية للقلب والأوعية الدموية في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. تتضمن فعالية الافتتاح حلقة نقاش بعنوان "المرأة في العلوم" التي ستركز على دور المرأة في العلوم خاصة في مصر. يتضمن النقاش شيماء البنا، مديرة التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، والدكتورة رانيا صيام، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ياسر الشايب، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى سارة حلاوة. يدير النقاش إبراهيم بدوي، خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عامي 2018 و2023، من أقسام الكيمياء وتكنولوجيا النانو.

 

ويشهد  المؤتمر هذا العام تعاوناً بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك في الندوة السنوية العاشرة للفنون الليبرالية التي ستناقش تقنيات وسياسات الذكاء الاصطناعي ومعالجة العقبات التي يواجهها المعلمون في بيئات التعلم المعززة بالذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل مع المخاوف والمخاطر الأخلاقية. سيتبلور هذا التعاون أيضاً في مسابقة بين فرق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب تقوم بتخيل مستقبل المواد الدراسية بعد عقدين من الآن، واستكشاف التغييرات في منهجيات التدريس، والتحديات العالمية، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة.
 

ويستضيف المؤتمر أيضاً فعالية "Design Thinking Day Long Sprint"، وهو نشاط مجتمعي حيث سيعمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين معًا لاستخدام التفكير التصميمي لمعالجة قضايا عديدة مثل توفير بيئة صحية بالحرم الجامعي وتوفير حلول للمخاوف المتعلقة بالصحة العقلية والجسدية والاجتماعية والمهنية والمالية والنفسية.

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