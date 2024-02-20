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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التخطيط العمراني: إعداد أحوزة لـ 96% من القرى ومعتمد لها مخطط استراتيجي

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال الدكتور ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن خلال أسبوع سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجاري إعداد مخططات استراتيجية لكافة القرى على مستوى الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

 

وقال: هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورة اسما في بيان وزارة التنمية المحلية وغير واردين على الخرائط للاستدلال، لافتاً إلى أن 96% من القرى تم إعداد أحوزة عمرانية ومعتمد لها مخطط استراتيجي.

 

و قال  حلمي: الهيئة تعد مخططات استراتيجي فقط، وتسلم المخطط الاستراتيجي للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان لازم نستدل على ال8 آلاف عزبة.

 

وأوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثاني ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.

 

و علق  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: ألف قرية من كام، 4700 على مستوى الجمهورية، طيب والباقي، لازم نستغل فرصة إن لدينا رئيس دولة جاد جدا في إعادة بناء هذه الدولة، تخلص الأحوزة العمرانية على مستوى المراكز والمدن والقرى والعزب وكل الكيانات، بناء على معايير موضوعية تلبي الاحتياجات، وضرورة وجود خطة زمنية للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.


ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بأنه خلال أسبوع سيتم موافاة اللجنة ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.

وقال النائب أحمد السجيني، إنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالى، بيان بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن "الأحوزة عاملة إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أى توضيح منهم".

 

وطالب السجينى بوجود خطة واضحة لهذا الملف وبدون هذا لن يتغير شىء، متابعاً: وإذا كان قرارنا أن ننهى ملف الأحوزة، يبقى لازم يخلص، ونشوف محتاجه إيه ونعمله".

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