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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يضع حجر الأساس لمدرسة محمد أحمد أغا الابتدائية بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه النائب احمد بلال البرلسي والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس محمد سلامة وكيل وزارة الأبنية التعليمية، وأهالي المحلة حجر الأساس لمدرسة محمد احمد اغا الابتدائية بالمحلة الكبرى . 

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استمع المحافظ لشرح توضيحي عن المدرسة والتي ستقام على مساحة 1537.92م2 وتتكون من 4 فصول رياض أطفال و 12 فصل دراسي ،وغرفة مصادر وغرفة مجالات ، غرفتين كمبيوتر ، غرفة مدرسين و غرفة اخصائي نفسي ، غرفة إدارة ، غرفة مدير  بتكلفة اجمالية 16.53 مليون جنية .

خلال كلمته قدم المحافظ الشكر لأهالي المحلة ، علي موقفهم الوطني، وحبهم للعمل الخيري وخدمة أهالي مدينتهم وقريتهم، والذي يظهر روح الانتماء وحب الوطن ومدى الاهتمام بالعملية التعليمية، مشيرا الى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف في المقام الأول لبناء الإنسان المصري والاستثمار فيه، وظهر ذلك جليا في الاهتمام بالتعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضمان الارتقاء بجودة التعليم في المناطق الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة والمساواة.
 

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أضاف رحمي، أن الدولة مستمرة في سياسة التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير وتوسعة المدارس الحالية بالتعاون مع الأهالي من أجل خفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس وتوفير خدمة تعليمية عالية تساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي.

ومن جانبه قدم النائب احمد بلال البرلسي الشكر لمحافظ الغربية على دعمة الدائم والمتواصل وحرصه  على  التواجد ومشاركه الأهالي فرحتهم وموجها الشكر للمتبرعين لكونهم سبب رئيسي في المساهمة في تقليل الكثافة بشكل كبير بمدارس مثل هشام البزاوي وجودة النادي بالعلو.

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ا الرئيس عبد الفتاح السيسي ئيس عبد الفتاح السيسي الاب الابنية الابن الأبنية التعليمية و السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الس الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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