الحمصاني: رئيس الوزراء أكد استناد التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع مقترحات خطة التنمية الأقتصادية و الأجتماعية، خلال العام المالي المقبل 2024_2025.

المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء: الدولة المصرية تبذل جهوداً لإجراء الإصلاح الشامل و الهيكلي



وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رئيس الوزراء أكد على أهمية استناد خطة التنمية الأقتصادية و الأجتماعية على تمكين القطاع الخاص، و ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإجراء الإصلاح الشامل.



وأشار المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء إلى، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً لإجراء الإصلاح الشامل و الهيكلي ، بتمكين القطاع الخاص من زيادة إستثمراته إلى نسبة 65% من إجمالي إستثمارات الدولة المصرية.