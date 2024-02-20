المحافظين: نبارك لهشام قاسم خروجه من الحبس.. أبو عيطة فعل فعلته وجميع الأحزاب استنكرته

هنأ طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، هشام قاسم بخروجه من محبسه، بعد انقضاء فترة عقوبته.

وأضاف "خليل"، في تصريحات لـ “صدى البلد”، “نأمل أن يسهم كل السياسيين وأصحاب الرأي في نجاة البلاد من عثرتها الحالية، والأزمات التي تواجهها”.

وأضاف أمين عام حزب المحافظين، تعليقًا على خروج هشام قاسم في تهمة سب وقذف كمال أبو عيطة، "أبو عيطة فعل فعلته وكان ما كان.. والأحزاب استنكرت ما فعله".

وكان المحامي بالنقض ناصر أمين، قال إن الأجهزة المعنية أفرجت عن موكله الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر بعد قضائه عقوبة الحبس 6 أشهر.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أيدت حُكم أول درجة بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.