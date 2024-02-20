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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مباني ومعامل كلية الهندسة

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق كلية الهندسة لمتابعة آخر التطورات بالكلية حيث تفقد كلية الهندسة والمبانى المطلة علي المحور الرئيسي للجامعة من جهة البوابة الرئيسية لمبنى رئاسة الجامعة والهناجر الخاصة بالكلية ومبني ميكانيكا وهنجر الهندسة البيئية ومبني الهندسة المعمارية ، مؤكدً علي ضرورة مطابقتها للشكل العام لباقي مباني الجامعة علي المحور الرئيسي.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة وأدهم عزت الدمرداش مدير مكتب رئيس الجامعة وناصر مرعي  مدير عام إدارة الخدمات وكان في استقباله الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد عميد الكلية والدكتور صبري أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عناني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبه الله محمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو الباز رئيس قسم الهندسة البيئية والدكتورة ياسمين صبري رئيس قسم الهندسة المعمارية وبعض من الإداريين والخدمات المعاونة.

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وفي السياق ذاته تم تفقد معمل الهيدروليكا التابع لقسم هندسة الري والمنشآت والمائية كما تفقد مبني معمل المواد والقاعات الدراسية وذلك استعدادا لزيارات  الاعتماد الاكاديمي البرامجي، كذلك الوقوف علي ما تقوم الجامعة بتقديمة للكلية استعداداً لهذة الزيارات والتي تضم البرامج التالية: ( هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية _ هندسة الحاسبات والمنظومات _ الهندسة الصناعية  _ قسم التصنيم الميكانيكي والانتاج _ الهندسة المعمارية ).

يذكر أنه قد تم زيارة الاعتماد الأكاديمي بقسم هندسة القوي الميكانيكية وقسم الهندسة المدنية وقسم هندسة القوي والالات الكهربية والتى تم اعتمادها.

الاعتماد الاكاديمي الهندسة الصناعية الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الشطرنج الخاطف أمين عام الجامعة هندسة الالكترونيات والاتصالات رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة الزقازيق رئيس الجامعة للدراسات العليا

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