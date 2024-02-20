الزقازيق تشارك في بطولة الشطرنج الخاطف للجامعات المصرية بالمنوفية

شارك منتخب جامعة الزقازيق ببطولة الشطرنج الخاطف ( BiTZ ) على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى الـ ٥١ للجامعات المصرية والمعاهد العليا بجامعة المنوفية، خلال الفترة من ١٩ فبراير وحتى ٢٠ فبراير ٢٠٢٤م وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه قام بتنظيم البطولة الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة المنوفية ، بمشاركة ٢٧ جامعة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلي أنه شاركت جامعة الزقازيف أربعة طلاب هم مصطفى سعيد عبد المنعم وأحمد سامى عبدالرؤوف بكلية الهندسة ، وأسماء محمد عبد المنعم حسن بكلية الطب بفاقوس ، ورحمة مجدى ياسين بكلية الآداب.