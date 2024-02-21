الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

في لحظة غير متوقعة وسط أجواء حافلة بالبهجة والمتعة خلال حفل "ليالي سعودية - مصرية" في دار الأوبرا المصرية، أثار الفنان الكبير عمرو دياب، موجة من الاستياء بسبب تصرف غير لائق تجاه سائقه الشخصي.

شاهد الفيديو:

وهذا الفعل غير المتوقع أشعل الجدال على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الأفعال بين من دعموا هذا التصرف ومن انتقدوه بشدة.

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب أثناء خروجه من حفل دار الأوبرا.

وجاء في الفيديو عمرو دياب وسط جمهور قائلا: "الحيوان بتاعي فين السواق".

وأثار الفيديو غضب الكثير من جمهور عمرو دياب لما بدر منه تجاه السائق.