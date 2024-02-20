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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي سليم تستعرض أنوثتها وأناقتها بالأبيض اللافت

مى سليم
مى سليم

خضعت الفنانة مي سليم لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.


جذبت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة ساحرة ومثيرة، مرتدية بدلة مجسمة فوق الركبة باللون "الأبيض"، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي اسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت مي سليم تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها الاشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.
 

تخوض مى سليم السباق الرمضاني بمسلسل "أمير العوامري" ويشاركها في العمل كل من هانى سلامة وميرهان حسين وغيرهم من النجوم. 

تظهر مي سليم ضمن الأحداث بدور  سيدة تعمل في الاستثمار،  ومع مرور الأحداث تذهب للفنان هاني سلامة الذي يملك شركة "العوامري" للاستثمار كي تتعامل معه ولكنها تقع في غرامه وتحاول اللعب عليه وتتزوج منه ويقوم بطلاق زوجته وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة ميرهان حسين.

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية أخرى، انتهت مي سليم من تصوير فيلم بنقدر ظروفك، الذي تقوم ببطولته أمام أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، عارفة عبدالرسول، محمد محمود ومحمود حافظ، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، ويعيش الفيشاوي قصة حب مع مي سليم، كما يغني أحمد شيبة اغنيه في العمل، كما تظهر نسرين طافش في دور فتاة تمتلك قناة للطبخ على السوشيال ميديا، وتشارك في فيلم كابتن جاك" الذي تقدم بطولته مع محمد ثروت، ويشارك فى البطولة سامى مغاورى، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين وإخراج شادى علي.

كما تنتظر مي عرض فيلم التاروت، وتدور أحداثه في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة على حياتهن، فيلم التاروت، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيى.

آخر أعمال مى سليم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال مى سليم مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١٩_٢٠٢٧١٨

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