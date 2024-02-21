أخبار التعليم | ألمع كواكب المجموعة الشمسية والكوكب الأحمر يظهران في سماء مصر .. وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ألمع كواكب المجموعة الشمسية والكوكب الأحمر يظهران في سماء مصر

تتزين سماء مصر يوم الخميس، ظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران كوكبي الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.



رسالة دكتوراة بجامعة المنيا لمساعدة الصحف والمؤسسات الإعلامية على فهم اهتمامات الجمهور بشكل أفضل

تناولت دراسة علميه مدى تفاعل الجمهور مع الأحداث الجارية على صفحات التواصل الاجتماعي للصحف المصرية الرئيسية وذلك باستخدام تحليل البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية للباحث طاهر محمد محمد أمين والذى حصل فيها على درجة الدكتوراه في الاعلام بمرتبة الشرف الأولى.

أبناء تعليم الجيزة يتفوقون على 75 دولة بماليزيا في مسابقة حسابية

شارك أبناء تعليم الجيزة، في مسابقة ( u.c math) العالمية بدولة ماليزيا المشارك فيها 75 دولة على مستوى العالم من الدول العربية والأوروبية.



وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لتوصيات ومخرجات لجنة التعليم التي عقدت في إطار الحوار الوطني "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، وذلك لاستعراض نتائج جهود اللجنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في مختلف الملفات.



"تربية حلوان": نعمل على دراسة مستقبل المعلم وتوسيع آفاقه

يشهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان “تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"، خلال يومى 21 و 22 فبراير الجاري.



رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية لطفلة مصابة بشلل ولادي

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب واساتذه التخدير، عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر ١١ سنة، مصابة بحالة شلل ولادي، مع أصابة بالضفيرة العصبية والتي أدت الي التأثير علي حركة الكتف الأيمن مع عدم القدرة علي رفع الكتف لأعلي او لفه للخارج.