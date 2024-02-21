خالد منتصر : «روزاليوسف» شكّلتني وشكّلت جيلاً كبيرًا للغاية قبل المرحلة الجامعية|فيديو

قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إن جزءًا كبيرًا من تكوين شخصيته في صغر سنه هي كتب يوسف إدريس ومصطفى محمود ومجلة روزاليوسف، حيث كان يحتفظ بجميع أعداد المجلة في فترة السبعينيات، مُضيفًا: "كان الكاتب الكبير صلاح حافظ أيقونة بالنسبة لي من حيث الأسلوب الساحر صحفيًا، ولم أرَ مثله كثيرًا بعد ذلك".

وأضاف “منتصر”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن: "مجلة روزاليوسف شكلتني وشكلت جيلاً كبيرًا للغاية، وذلك قبل دخول المرحلة الجامعية، كما أن العمالة في دمياط والأجواء الريفية ساهموا في ذلك بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه بعد انتقالي إلى قرية الشعراء في محافظة دمياط التحقت بمدرسة حكومية مختلطة بالقرية، ولم يكن هناك وقتها فكرة انتشار البدايات الخاصة بالجماعة الإسلامية بالشكل الصارخ الذي رأيته حين التحقت بالمرحلة الجامعية".

وواصل: "توفرت لي فرصة ذهبية بعد انتقالي من المدينة إلى القرية في ذلك التوقيت تحديدًا، لأن مصر كانت طبيعية للغاية والدين الضمير كان حاضرًا تمامًا في القرية، والناس تتعامل بكل أمانة وضمير، والطقوس لم يكن لها نفس السطوة الطاغي، فقد رأيت حياة اجتماعية حين أحكي لها عن أولادي الآن، يقولون إنها خيال علمي".

وتابع: "والدتي وعماتي وخالاتي كانوا بدون حجاب في قرية الشعراء، وكان هذا أمر طبيعي للغاية، والأغرب أنه كانت تتوافد فرق أغانٍ ورقص من محافظة المنصورة إلى القرية، وكان الفلاحون يشاهدونها باستمتاع، وكانت أغانٍ من الممكن أن تكون خليعة وخارجة للغاية بالمقياس الحاضر في زمننا الحالي".