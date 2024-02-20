عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد منتصر: دمياط كانت تقوم بتصدير الموبيليا إلى الاتحاد السوفيتي

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الكاتب والمفكر خالد منتصر، إنه: "خلال مرحلة تكويني الفكري في الصغر خلال بداية السبيعينيات، والدي سافر إلى ليبيا فانتقلت حوالي 4 سنوات من حي العجوزة إلى قرية الشعراء في محافظة دمياط، وذلك بعد رفضي السفر معه، وكانت دمياط متميزة بأجواء مختلفة تماما عن ما رأيتها في المرحلة السابقة من عمري، فأنا منحاز للغاية لجمال ورقي مدن وقرى دمياط، كما أشعر بالحسرة على الأراضي الزراعية التي بورت".

صحة دمياط: دخول 4 مستشفيات جديدة بالمبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد

مياه دمياط: الالتزام بالمعايير الموضوعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن: "دمياط كانت تتميز بالعديد من الصناعات المختلفة، مثل الأحذية والحلويات والأثاث، ولكن صناعة الأحذية اندثرت الآن تماما، كما أن صناعة الموبيليا تعاني بشدة في الفترة الحالية، وفي ذلك الوقت، كانت دمياط تعتمد على التصدير إلى الاتحاد السوفيتي، وكان هناك أسواق كبيرة مفتوحة للموبيليا".

وتابع: "تعرضت دمياط في تلك الحقبة لتوترات شديدة، ومنع الاتحاد السوفيتي استيراد الموبيليا من دمياط، وحدث شبه انهيار اقتصادي في الورش الخاصة بالموبيليا، وجاء قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطرد الخبراء قبل حرب 1973، ما جعل العلاقات تتوتر بشكل مباشر، ولكن كان هناك انتعاشا اقتصاديا أثناء الصفقة بين روسيا ودمياط، حتى حدثت تلك الأزمة الاقتصادية".

وواصل: "العمالة الفنية في دمياط هاجروا إلى لبنان بعد وقف استيراد الاتحاد السوفيتي للموبيليا من دمياط، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة لي حول شراء كتب عدة من لبنان من خلال عمال القرية الذين يسافرون بشكل مستمر، كما أنني تعرفت على يوسف إدريس من خلال كتب لبنان، حيث كانت ممنوعة إصداراته في مصر بعد كتاب "البحث عن السادات"، حتى الكاتب مصطفى محمود تعرفت عليه بنفس الطريقة، واستطعت تكوين مكتبة كبيرة من خلال هذه الطريقة في مرحلة الإعدادية"

منتصر خالد منتصر دمياط التصدير اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا| إنتر ميلان يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف

سفارة الكويت بالأردن: لا يمكن إقامة الحفل السنوي والأشقاء بغزة يتعرضون لإبادة جماعية

حكم نبش القبور ونقل رفات الميت من مكان إلى آخر.. أزهري يجيب

أحمد موسى: الدولة تعمل من أجل المواطن الغلبان رغم التحديات.. فيديو

أوميروف وسيرسكي يناقشان إمدادات الذخيرة مع وزير الدفاع الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم هيبقي حقيقة.. هنادي مهنا برفقة يحيى الفخراني من داخل كواليس "عتبات البهجة"

مدحت صالح يتسبب في أزمة بمسلسل رانيا يوسف.. ماذا حدث؟

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ