خالد منتصر: دمياط كانت تقوم بتصدير الموبيليا إلى الاتحاد السوفيتي

قال الكاتب والمفكر خالد منتصر، إنه: "خلال مرحلة تكويني الفكري في الصغر خلال بداية السبيعينيات، والدي سافر إلى ليبيا فانتقلت حوالي 4 سنوات من حي العجوزة إلى قرية الشعراء في محافظة دمياط، وذلك بعد رفضي السفر معه، وكانت دمياط متميزة بأجواء مختلفة تماما عن ما رأيتها في المرحلة السابقة من عمري، فأنا منحاز للغاية لجمال ورقي مدن وقرى دمياط، كما أشعر بالحسرة على الأراضي الزراعية التي بورت".

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن: "دمياط كانت تتميز بالعديد من الصناعات المختلفة، مثل الأحذية والحلويات والأثاث، ولكن صناعة الأحذية اندثرت الآن تماما، كما أن صناعة الموبيليا تعاني بشدة في الفترة الحالية، وفي ذلك الوقت، كانت دمياط تعتمد على التصدير إلى الاتحاد السوفيتي، وكان هناك أسواق كبيرة مفتوحة للموبيليا".

وتابع: "تعرضت دمياط في تلك الحقبة لتوترات شديدة، ومنع الاتحاد السوفيتي استيراد الموبيليا من دمياط، وحدث شبه انهيار اقتصادي في الورش الخاصة بالموبيليا، وجاء قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطرد الخبراء قبل حرب 1973، ما جعل العلاقات تتوتر بشكل مباشر، ولكن كان هناك انتعاشا اقتصاديا أثناء الصفقة بين روسيا ودمياط، حتى حدثت تلك الأزمة الاقتصادية".

وواصل: "العمالة الفنية في دمياط هاجروا إلى لبنان بعد وقف استيراد الاتحاد السوفيتي للموبيليا من دمياط، وكانت فرصة ذهبية بالنسبة لي حول شراء كتب عدة من لبنان من خلال عمال القرية الذين يسافرون بشكل مستمر، كما أنني تعرفت على يوسف إدريس من خلال كتب لبنان، حيث كانت ممنوعة إصداراته في مصر بعد كتاب "البحث عن السادات"، حتى الكاتب مصطفى محمود تعرفت عليه بنفس الطريقة، واستطعت تكوين مكتبة كبيرة من خلال هذه الطريقة في مرحلة الإعدادية"