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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق عن مفأجاة سارة لجماهير الزمالك وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : “رعاة الزمالك الجدد يزينون قميص الفريق ،استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ببطولة الدوري”.

ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية .

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدربا وسعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري.

الزمالك مباراه الزمالك و الاسماعيلي رعاة الزمالك الدوري

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