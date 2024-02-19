خالد الغندور يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق عن مفأجاة سارة لجماهير الزمالك وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : “رعاة الزمالك الجدد يزينون قميص الفريق ،استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ببطولة الدوري”.

ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي والزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية .

ويضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدربا وسعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري.