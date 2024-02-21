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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  كواليس استحواذ الأهلي على ناد جديد بدوري المحترفين عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : الأهلي بيتكلم مع 8 أندية، كواليس جديدة ومفاجأت في استحواذ الأهلي على ناد جديد بدوري المحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط
واصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الاهلي
ويؤدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح غدً الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.

الأهلى بطولة دورى المحترفين استحواز الاهلي علي نادي جديد دوري المحترفين

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بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

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