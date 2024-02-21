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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يشارك صورة نجله برفقة حسام حسن.. شاهد

صدى البلد

شارك مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه على انستجرام.

وظهر نجل مؤمن زكريا، بصحبة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ولاقت اعجاب متابعيه على السوشيال ميديا.

من جانب اخر، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب تقليص عدد فرق الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب، مشيرًا إلى أنه ملف شائك للغاية، في ظل بحث الجميع عن المداخيل المالية، والتي لا تأتي إلا بكثرة البطولات والمباريات.

 

وقال “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعلم هل هذه الأمور سوف تنعكس سلبًا أم إيجابًا على الكرة المصرية، وهل ستتم الموافقة على المقترح من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف: "علمت أن هناك مقترحًا بالإشراف على منتخب مصر من خارج اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لن يكون هناك دور تمامًا لمسئولي الاتحاد مع المنتخب".

 

 

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