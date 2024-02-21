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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية.. البحث العلمي تعلن فرصا لزيارات للباحثين المصريين إلى بولندا.. تفاصيل التقديم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة عين شمس تعلن عن منح لدراسة الدكتوراه مقدمة من فرنسا.. تفاصيل
أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

القمر يجاور النجم بولوكس العملاق فى مشهد بديع بالسماء طوال الليل
تتزين سماء مصر اليوم الأربعاء بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة.

البحث العلمي تعلن فرصا لزيارات للباحثين المصريين إلى بولندا.. تفاصيل التقديم
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم البولندية، عن فرص لزيارات بحثية للباحثين المصريين إلى بولندا، وستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البولندي، وهدفها ينصب في المقام الأول على تدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل مع نظرائهم البولنديين والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانات وقدرات الجانب البولندي وذلك طبقا للشروط والبنود التالية:

اليوم .. تربية حلوان تطلق المؤتمر العلمي الـ 21 لها
يشهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان  تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024.

مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة يعلن تفاصيل الدبلومات المهنية
قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية
كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد فتح التقدم للترشح لمنصب رئاسة 5 جامعات وهي: جامعة القاهرة، وجامعة بورسعيد، جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا السبت 24 فبراير حتى الخميس 29 فبراير 2024 بعد الساعة الثالثة عصرًا.

 

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