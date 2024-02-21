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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن منح لدراسة الدكتوراه مقدمة من فرنسا.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

واوضحت الجامعة، أن السفارة الفرنسية تقدم في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب (منح الدكتوراه) العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة،وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.

وقد يسمح  المقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كلا من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

واشارت الجامعة أن المنحة تغطي تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا.

وأكدت الجامعة أن الفترة ستنتهي فترة التقدم في 29 فبراير 2024.

وللإطلاع على جميع المعلومات وشروط التقدم، يمكنكم مراجعة الموقع الالكتروني التالي:  

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/213

وكان قد  شهد اليوم الثالث عددا من الفعاليات منها  مسابقة القران الكريم  بحصول كلية الزراعة علي المركز الاول ،كلية التربية علي المركز الثاني ،كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث

وفي  مسابقة كرة اليد حصول كلية التجارة علي المركز الاول 
،كلية الحاسبات علي المركز الثاني ،المدن الجامعية علي المركز الثالث

اما عن  مسابقة كرة السلة فحصلت كلية التجارة علي المركز الاول ،كلية الحقوق علي المركز الثاني ،كلية الحاسبات والمعلومات علي المركز الثالث

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري  ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب  وإشراف تنفيذي  طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة،  الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الرياضي في المسابقات الرياضية ولجنة النشاط الثقافي في مسابقة إلقاء الشعر ودوري المعلومات ولجنة النشاط الاجتماعي في مسابقة الشطرنج.

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس السفارة الفرنسية السفارة الفرنسية تقدم في مصر منح للإقامات العلمية القصيرة للباحثين المصريين الشباب

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