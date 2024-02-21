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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي تعلن فرصا لزيارات للباحثين المصريين إلى بولندا.. تفاصيل التقديم

منح دراسية
منح دراسية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم البولندية، عن فرص لزيارات بحثية للباحثين المصريين إلى بولندا، وستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البولندي، وهدفها ينصب في المقام الأول على تدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل مع نظرائهم البولنديين والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانات وقدرات الجانب البولندي وذلك طبقا للشروط والبنود التالية:

- المدة المتاحة في إطار برنامج تبادل الزيارات:
- زيارات بحثية مدتها 22 يوماً لعدد 10 باحثين.

- آلية التقدم:
خطاب رسمي من الجهة البحثية التابع لها الباحث المصري.
خطاب دعوة من الباحث البولندي المناظر.
الخطة البحثية.
السيرة الذاتية.
استيفاء الاستمارة على الموقع submission.asrt.sci.eg
التمويل : تتحمل الأكاديمية تذكرة السفر ويتحمل الجانب البولندي الإقامة ومصروف الجيب.

آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 15 إبريل 2024، لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على
[email protected]

 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجانب البولندي فرص لزيارات بحثية للباحثين زيارات بحثية للباحثين المصريين إلى بولندا

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