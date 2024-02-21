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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

بعد 50عام.. عمال
بعد 50عام.. عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم

عثر عمال تنظيف المنازل في بريطانيا على اثنين من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة من طراز Q1، والتي تعتبر على نطاق واسع أول أجهزة كمبيوتر شخصية ذات شريحة واحدة. 

بعد 50 عام من الاختفاء، عاد اثنان من آخر ثلاثة أجهزة كمبيوتر صغيرة معروفة باقية من الربع الأول لعصر الكمبيوتر إلى الظهور بعد أن كان معروفًا أنها استخدمت آخر مرة من قبل شركة للتنقيب عن النفط في السبعينيات.

مدفونين تحت صناديق

وقال بريندان أوشي، مؤسس شركة لتنظيف المنازل في بريطانيا، أن موظفيه عثروا على اثنين جهاز كمبيوتر من طراز Q1 مدفونتين تحت عدة صناديق أثناء تنظيفهم أحد المنازل، وفقًا لموقع Live Science.

وأضاف أوشي أن هذين النموذجين تم استخدامهما آخر مرة من قبل شركة للتنقيب عن النفط في السبعينيات، ويعتقد أن موقع النموذج الآخر المعروف يقع في مكان ما في الدول الاسكندنافية.

في البداية، لم يكن لدى موظفي شركة تنظيف المنازل أي فكرة عما وجدوه. ثم استشار (أوشي) أحد الخبراء، الذي أخبره أن هذه الأجهزة هي أول أجهزة كمبيوتر مكتبية متكاملة تمامًا في العالم تعمل بمعالج دقيق أحادي الشريحة.

وكان جهاز Q1، الذي صنعته شركة Q1 الأمريكية في عام 1972، عبارة عن جهاز كمبيوتر صناعي بتصميم برتقالي*أسود وشاشة بلازما، ويُنظر إليه على أنه مقدمة للكمبيوتر المكتبي الحديث.

لقد كانت هذه الأجهزة بمثابة علامة فارقة في تطوير الحوسبة. فكانت أجهزة الكمبيوتر قبل طراز Q1مزودة بمعالجات دقيقة متعددة الرقائق، ولكن هذا الجهاز كان أول جهاز تم تصميمه وتشغيله بواسطة شريحة واحدة، Intel 8008.

عمال تنظيف عمال تنظيف المنازل أول أجهزة كمبيوتر شخصية طراز Q1 جهاز كمبيوتر من طراز Q1

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