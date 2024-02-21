"بيئة التعلم كأداة تدريسية".. دورة بمركز تدريب جامعة طيبة التكنولوجية

عقد مركز التدريب بجامعة طيبة التكنولوجية، دورة تدريبية حول مفهوم بيئة التعلم الإيجابية، تحت عنوان، "بيئة التعلم والتحفيز الطلابي كأداة تدريسية"، بحضور الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

حاضر في الدورة م.م. علي العجمي، عضو الهيئة المعاونة ونائب مدير المركز، والتي تناولت التعريف بدور عضو هيئة التدريس في خلق بيئة تعلم تحفيزية إيجابية، ودور التحفيز في دعم الطلاب كما توفر مناخاً من الأمان وتعزز التفاعل الإيجابي والمهارات الحياتية الأخرى لديهم، وهو الأمر الذي يستحقه جميع الطلاب، مما ينعكس على تطوير العملية التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور محمد رسلان، مدير المركز، أن المركز بصدد عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة، لصقل مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري في كافة المجالات التي تحتاجها العملية التعليمية، مثل دورات التحول الرقمي ومهارات العمل الأكاديمي والإداري وغيرها، تطبيقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، ورئيس المركز.