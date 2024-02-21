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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الإسماعيلية في التوسع بإقامة معارض لاحتياجات المواطنين

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الإسماعيلية في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم، والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

كما يأتي في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتنظيم عدد من المعارض على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشهد ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة فايد، والذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية ومركز ومدينة فايد وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وملابس جاهزة وأحذية وغيرها؛ من أجل توفير مستلزمات وملابس العيد بأسعار مخفضة.

وتفقد السكرتير العام المساعد ومرافقوه المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض.

وخلال الافتتاح، التقى السكرتير العام المساعد بعدد من المواطنين والذين طالبوا بتخفيض أسعار اللحوم الطازجة التي يتم عرضها بالمعرض، وعلى الفور وجه السكرتير العام المساعد بتخفيض أسعار اللحوم الطازجة والتي يتم بيعها في المعرض خلال فترة إقامة المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وكان محافظ الإسماعيلية وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضرورة مراقبة المعرض بشكل دائم، للتأكد من توافر جميع المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة على مدار مدة إقامة المعرض.

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التنمية المحلية محافظة الاسماعيلية السلع الغذائية اهلا رمضان

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