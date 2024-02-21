أقام 17 عاما.. ذكرى نياحة البابا تيموثاوس البطريرك الـ 32

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 21 فبراير الموافق 13 أمشير وفق التقويم القبطي بذكرى رحيل البابا تيموثاوس الثالث، البطريرك رقم 32، بحسب كتاب السنكسار الكنسي.

ذكرى رحيل البابا تيموثاوس الثالث

في مثل هذا اليوم من سنة 528 م تنيح القديس الأنبا "تيموثاوس" وكان جلوسه على الكرسي الرسولي سنة 511م وقد نال هذا الاب شدائد كثيرة بسبب المحافظة على الإيمان المستقيم.

وأضاف الكتاب: "حضر في أيامه القديس ساويرس بطريرك أنطاكية إلى الديار المصرية هربا من الاضطهاد، وتجول الاثنان في البلاد والأديرة يثبتان الشعب على المعتقد الأرثوذكسي، ولأنه لم يوافق الملك مرقيان على قوانين المجمع الخليقدوني فقد نفاه عن كرسيه، وفي يوم نفيه عارض المؤمنين في تنفيذ الأمر فقتل منهم بأمر الملك نحو مئتي ألف نفس".

واختتم: "قد توفي هذا الأب في المنفي هو والقديس ساويرس الأنطاكي بعد أن أقام على الكرسي المرقسي 17 عاما، و"السنكسار"، بحسب الكنيسة الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ".