قرار عاجل جديد بشأن المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني العسكري في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني العسكري "يمني الجنسية" في الجيزة لسرقته 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بقتل المجني عليه داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بأنهم استغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره.



وأضافوا في أقوالهم، أن المجنى عليه أغدق عليهم من الأموال والعملات الأجنبية، فجعلهم يطمعون في سرقته، باستخدام الأقراص المنومة، بعد أن اتفقوا مع باقى المتهمين من تمكينهم من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فتعدوا عليه، وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته.

وأقرا المتهمون في أقوالهم، بإنهم استولوا على مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات، والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا بإخفاء المسروقات لدى ابنة زوجة المتهم الأول، المدعوة أية رضا محمود، 23 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة أوسيم بالجيزة.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من : رمضان محمد بليدى على 29 عام سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد" وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته "عبده عسلية" 19 عام خراط ومقيم الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية وشهرتها " دينا" 22 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة وسهير عبدالحليم وشهرتها "منة" 17 عام ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه، واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.