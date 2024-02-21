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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1,7 مليون فرصة عمل

هشام آمنة: تنفيذ 210 آلاف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024  حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي ٢٨ مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة .

 

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني ، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات ، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسياً للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الآخري المحتملة.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ إطلاقها مبادرة مشروعك لا تألو جهدا في تقديم الدعم المالي لكل أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو حرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب تلك المشروعات.

 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع خطة ورؤية جديدة لمشروعك خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ مزيد من القروض وتوفير التمويل اللازم لأكبر عدد من المشروعات الراغبة في الحصول على قرض ودعمها وسرعة الموافقة عليها و إزالة كافة المعوقات التي تواجهها ، والتيسير في استخراج التراخيص اللازمة ، مشيراً إلى أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، يعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

هشام امنة فرصة عمل مشروعك التنمية المحلية المشروعات الصغيرة

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