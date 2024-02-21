غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في مدينة بيلا، غداً الخميس، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج الثقافة الجديدة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الأربعاء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «منطقة التحرير الجديد - منطقة قصر ثقافة بيلا - منطقة حي علوانة»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وناشدت هندسة الكهرباء، المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.