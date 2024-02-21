«علمنا أن نصلي».. أمسية روحية في بعض كنائس القاهرة

برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "علمنا أن نصلي"، أقيمت أمس، الثلاثاء، أمسية روحية في بعض كنائس القاهرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وشاركت في هذه الأمسية كنائس: السيدة العذراء بشبرا، والسيدة العذراء بالقللي، والقديسة تريزا بالشرابية، وعذراء السجود بشبرا، بالإضافة إلى السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

شارك أيضًا القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب ميشيل ألفي، والقمص مرقس لطفي، والأب جورج جميل، رعاة الكنائس المذكورة، والأب مينا مسعود، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور، حيث أقيمت الأمسية الروحية بتنظيم مشترك بين كورال أسرة القديس يوسف، وفرقة جنود مريم سيدات، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

تضمنت الأمسية الروحية السجود أمام القربان المقدس، وممارسة سر الاعتراف، والتأملات الكتابية، والترانيم الروحية. واختتم اليوم بزياح القربان المقدس.

جدير بالذكر أن هذه الأمسية الروحية تأتي في إطار معايشة المشروع الرعوي بالإيبارشية البطريركية لهذا العام، الذي يدور حول "الصلاة"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، استعدادًا للاحتفال بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، العام المقبل.

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قد افتتح المشروع الرعوي لكنائس القاهرة، والإسكندرية، وذلك في شهر يناير الماضي.