ممثلة مصر أمام محكمة العدل: لا يوجد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية

أكدت المستشارة القانونية لوزارة لخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسي، أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، مشددة على أن الاحـتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة.