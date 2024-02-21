المتهمون بقـ.تل صديقهم بالقاهرة: طلقة بالخطأ أنهت حياته وتخلصنا من الجثمان بدفنه

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي 8 من المتورطين في واقعة قتل صديقهم بالبساتين بعد قيامهم بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة ودفنه بالترب بمنطقة الخليفة.

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً من سيدة قررت بغياب نجلها طالب جامعي سن 20 .

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 8 متهمين تم ضبطهم.

واعترفوا بأنهم أثناء قيام صديقهم المتغيب بالعبث ببندقية خرطوش خاصة بأحدهم خرجت منه طلقة بالوجه وأودت بحياته في الحال وقيامهم بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة ودفنه بالترب بمنطقة الخليفة ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .