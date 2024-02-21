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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

العاب نارية
العاب نارية

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (بائع) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "ملكه" (كائن  بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكاناً لتخزين الألعاب النارية ، تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.

وعثر بداخله على (110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الالعاب النارية العاب نارية امن القاهرة قسم شرطة الجمالية مديرية أمن القاهرة

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