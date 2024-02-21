الأمن يضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (بائع) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "ملكه" (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكاناً لتخزين الألعاب النارية ، تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.

وعثر بداخله على (110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.