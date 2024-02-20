أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات، وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبحوزتها عدد (14) خاتم ذهب، بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بسرقة عدد (16) خاتم وبيع إثنين منهم (لصائغ بمحل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) أمكن بإرشادها ضبطه وبحوزته الخاتمين المشار إليهما وبمواجهته أيد ما سبق.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - " لأحدهما معلومات جنائية") حال محاولتهما بيع هواتف محمولة لأحد مالكى محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما عدد 3 هواتف محمولة، بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة وأقرا بأن الهواتف المضبوطة حوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وكذا ضبط (عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما " سئ النية " ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة .

كما تم ضبط (6 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة خاصة (بمحصل أموال ومسئول مشتريات بإحدى شركات الطعام) حال ركنها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج"، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.