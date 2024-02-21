سقوط عصابة تسرق الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة

ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيئي النية".

تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئي النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر".

تم ضبطهما، واعترفا بنشاطهما الإجرامى وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما “8 قطع من معدن الألومنيوم بطول حوالى 3 أمتار - 36 لوح ألومنيوم بإجمالى وزن 360 كيلو جراما”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.