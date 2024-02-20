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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع العمال المتهمين بسرقة أموال ومجوهرات من حقيبة ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين
الفنانة ميرهان حسين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي العمال المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم وبداخلها المسروقات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقي قسم شرطة المقطم بلاغاً من الفنانة ميرهان حسين يفيد تعرضها للسرقة عقب قيامها بترك حقيبتها داخل شقتها تحت التشطيب بدائرة القسم وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال .

واتهمت الفنانة العمال بارتكاب الواقعة ، علي الفور انتقل رجال الأمن الي مكان البلاغ وتم ضبط العمال الذين يعملوا في أعمال التشطيبات بشقة الفنانة ، وجاري مناقشتهم .

الفنانة ميرهان حسين النيابة العامة سرقة مجوهرات سرقة أموال ومجوهرات شرطة المقطم قسم شرطة المقطم ميرهان حسين

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