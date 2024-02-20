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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 8 من مروجي المواد المخدرة بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (سائق) بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

وكذا ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول.. بحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .

كما تم ضبط (سائق، عامل - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,300 كيلو جرام).

وايضا ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – 5 طلقات لذات العيار - ميزان حساس).

واخيراً ضبط (عاطل وزوجته – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين) ،وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات الهيروين القاهرة المواد المخدرة مخدر الهيروين مخدر الحشيش مديرية أمن القاهرة

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